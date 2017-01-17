Görüntülerin adresi Çin. Freni patlayan kum yüklü kamyon, kontrolden çıkarak büyük bir hızla evlerin içine daldı. 3 evin yerle bir olduğu kazada 4 kişi de hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü
17.01.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı.
Etiketler : kamyon,trafik kazası,çin,
438790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/438790.aspx
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