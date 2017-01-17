Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerin adresi Çin. Freni patlayan kum yüklü kamyon, kontrolden çıkarak büyük bir hızla evlerin içine daldı. 3 evin yerle bir olduğu kazada 4 kişi de hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.