Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a seçim kampanyası döneminde suçlamalarda bulunan kadınlardan biri tarafından hakaret davası açıldı.

Trump'ın daha önce sunduğu "Apprentice" (Çırak) adlı televizyon şovunun eski yarışmacılarından Summer Zervos, hakarete uğradığı iddiasıyla yargıya başvurdu.

"Trump özür dilerse davadan vazgeçebilirim"

Zervos, "yalancı ve kadın düşmanı" olarak nitelendirdiği Trump'ın kendisinin "itibarını lekelediği ve iftira attığını" öne sürdü. Summer Zervos, Trump'ın kendisi hakkındaki "yanlış ve iftira" niteliğindeki ifadelerini geri çekmesi ve özür dilemesi durumunda davasından vazgeçeceğini bildirdi.

Avukatı Gloria Allred ise Zervos'un yalan testinden geçtikten sonra dava açma kararı aldığını ifade etti.

Summer Zervos, Donald Trump'ın kendisini iş olanaklarını görüşmek üzere çağırdığında taciz ettiğini iddia etmişti. İddiaları reddeden Trump ise kendisini suçlayan kadınları "korkunç yalancılar" olarak nitelendirmişti.