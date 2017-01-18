Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, güvensizlik ortamlarında azınlıkların suçlu haline geldiğini kaydederek, "Toplumları bölmeye ve komşuları 'öteki' haline getirmeye çalışan kötü niyetli eylemlere karşı hep birlikte mücadele edelim." dedi.

BM'de, ABD, Kanada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığıyla "Müslüman karşıtlığı, ayrımcılık ve nefret ile mücadele" konulu forum düzenlendi.

Foruma İsviçre'den gönderdiği video mesajla katılan Guterres, tolerans, karşılıklı anlayış, farklı görüş ve inançlara saygının önemini vurguladı.

Ayrımcılığın tüm toplumlara zarar verdiğini ifade eden Guterres, "Güvensizlik ortamlarında farklı görülen korumasız azınlık gruplar, elverişli suçlular haline gelir. Toplumları bölmeye ve komşuları 'öteki' haline getirmeye çalışan kötü niyetli eylemlere karşı hep birlikte mücadele edelim." dedi.

"Müslümanlar tüm dünyada ayrımcılığa maruz kalıyor"

Müslümanlara karşı nefret suçları, antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın yükselişte olduğunu vurgulayan Guterres, birçok kişinin hoşgörüsüzlük ve şüphenin kurbanı olduğunu söyledi.

İnsanların her nerede olursa olsun aidiyet hissine sahip olmaları ve aynı zamanda kültürel değerlerinin de saygı görmesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Farklılıklar tehdit olarak değil zenginlik olarak görülmeli." diye konuştu.

AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Stavros Lambrinidis de konuşmasında Müslümanlara ve İslama yönelik bir ayrımcılık, şiddet dalgasının giderek yükselmekte olduğunu söyledi.

Bu olgunun Avrupa'yı etkilediğini dile getiren Lambrinidis, Müslüman ile diğer dini azınlıkların tüm dünyada ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.

Özellikle Müslüman mültecilerin potansiyel suçlu olarak yaftalandığına dikkati çeken Lambrinidis, "Onların tek suçu savaş olan bir ülkede ya da aşırı yoksulluğun hüküm sürdüğü bir bölgede doğmak." dedi.