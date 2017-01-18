Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin, İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Tulkerm kenti yakınlarında bir askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürülen bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail askerlerinin bulunduğu askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinli açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.” ifadesine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise "İsrail askerleri tarafından Tulkerm kenti yakınlarında 104 numaralı askeri kontrol noktasında açılan ateş sonucu Tulkerm’e bağlı Şuveyke köyü sakinlerinden 44 yaşındaki Filistinli Nidal Davud Mehdavi şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçleri bir yılı aşkındır "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı" iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor. İnsan hakları örgütleri İsrail'i, "saldırılarda bulundukları iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla" suçluyor.