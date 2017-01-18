Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Melbourne Üniversitesinden Dr. Ronelle Welton, ülkedeki hastane kayıtlarına göre, atların 2000'den 2013'e kadar 74 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Welton, arılar ve ısıran böceklerin 13 yılda 27 kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Yılanların da 27 can aldığını ancak arılar ve ısıran böceklere göre daha az kişinin hastanede tedavi görmesine neden olduğunu ifade eden Welton, bu süre zarfında örümcek ısırığından ise hayatını kaybeden olmadığını vurguladı.

Welton, araştırmaya ilk başladıklarında ısıran ve sokan hayvanlarla ilgili ölüm oranı üzerine çalıştıklarını ancak ilerleyen süreçte atların neden olduğu ölümlerin oranını gün yüzüne çıkardıklarını dile getirdi.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Internal Medicine"da yayımlandı.