Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlıyken devlet kontrolüne alınan ve Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) verilen Kafkas Üniversitesi feshedildi.

Kafkas Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin bağlı olduğu SOCAR Uluslararası Eğitim Merkezi kararıyla feshedildiği bildirildi.

Prosedürün gerçekleştirilmesi için komisyon kurulduğu, kararın resmi gazetede yayımlandığı belirtildi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise üniversite yönetiminin konuyla ilgili Bakanlığı bilgilendirdiği ve kış sınav döneminden sonra öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına geçişinin sağlanması için yardım talebinde bulunduğu ifade edildi.