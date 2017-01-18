Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 47'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Cubeyr, ülkesinin Suriye konusunda bu ay yapılması kararlaştırılan Astana görüşmelerini desteklediğini ifade etti.

İran'ı teröre destek vermek ve bölge ülkelerinin iç işlerine karışmakla suçlayan Cubeyr, birçok ülke ve Suudi Arabistan'ın, İran'ın 12 yıl boyunca uranyum zenginleştirmesinden ve elinde bu gücü bulundurmasından dolayı nükleer anlaşma konusunda endişeli olduklarının altını çizerek, "İran'a nükleer silah geliştirme denemeleri yapmadığı konusunda güveniyor muyuz? Sanıyorum bu güven yok." ifadelerini kullandı.

Cubeyr, "Dünyanın, teröre desteği, balistik füze anlaşmasını ihlali ve bölge ülkelerinin iç işlerine karışması konularında İran'a hesap sormakta ciddi olmasını ümit ediyorum." dedi.