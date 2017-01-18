Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na seçilen İtalyan Antonio Tajani, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre; Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığı iddia eden Tajani, AP ve Türkiye arasındaki müzakerelerin dondurulmasını savundu. Yeni AP Başkanı, Nisan 2015'te kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı hakkında ise sözde soykırım iddialarını desteklemişti.

'TÜRKİYE BASKILARI SONLANDIRANA KADAR MÜZAKERELER DONDURULMALI'

Tajani geçen ay EurActiv sitesinde yayımlanan mülakatında, "Türkiye, AB'nin önemli bir ortağı ancak son gelişmeler beni kaygılandırıyor. Ankara AB'nin ortağı olmak istiyorsa hukukun üstünlüğüne, ifade özgürlüğüne ve vatandaşlarının insan haklarına saygı göstermelidir. Avrupa Parlamentosu'nun duruşu net: Türkiye baskılara son verene dek müzakereler dondurulmuş şekilde kalmalıdır" demişti.

'BİZ 100 YIL ÖNCESİNDEKİ TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRIYORUZ'

Tajani, Nisan 2015'te AP'nin 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesinden önce bu konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: "Soykırım, soykırımdır. Olmuş, olmuştur. Bu konunun Türkiye için çok hassas olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak biz de Avrupa olarak hep insan hakları, insan onurunu korumak için mücadele veriyoruz ve bu temel ilkelerimizden, önceliklerimizden biri. Yani bunu Türkiye'ye karşı olmak için yapmıyoruz. Yahudi soykırımı için de aynı tavrı takındık, özeleştiri yaptık. Bu bizim tarihimiz. Binlerce Ermeni de öldürüldü ve bu da insanlık tarihinin bir parçası. Ermeni soykırımını inkar etmenin kimseye faydası yok. Bu, tarihin bir parçasıdır ve aşikar bir durumdur. Biz günümüzdeki değil, 100 yıl önceki Türkiye'yi kınıyoruz, cezalandırıyoruz. Biz Türkiye düşmanı değiliz."

TÜRKİYE'YE YAPTIRIMA KARŞI

Öte yandan 2008'de Ulaştırma Komiseri olarak Kıbrıs'ı ziyaret eden Tajani, o dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrılarına karşı çıkmıştı.