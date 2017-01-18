Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo ajansının haberine göre, ABD'nin Arizona eyaletindeki Yuma üssünden 9 Ocak'ta ayrılan filo, Japonya'nın Yamaguçi eyaletinde ABD'ye ait Deniz Piyade Hava Üssü İwakuni'ye ulaştırıldı.

Üssün bulunduğu Yamaguçi eyaletinde yerel hükümetin güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

ABD'li Lockheed Martin firmasının ürettiği F-35 serisi savaş uçakları, balistik füzeleri tespit edebilen yüksek performans saptama sistemiyle donanımlı olmasının yanı sıra radara yakalanmama özelliğini sahip.

Geleneksel uçaklar için gerekli olandan daha kısa pistlerde çalışabilen hayalet savaş uçağı F-35B'ler helikopter gibi dikey iniş ve kalkış yapabiliyor.

ABD'nin yanı sıra Türkiye, Kanada, Avustralya, Danimarka, İsrail, Japonya, Hollanda, Norveç, İngiltere ve Güney Kore'nin de içinde yer aldığı F-35 projesi, Pentagon'un en pahalı projelerinden biri olarak biliniyor.

Toplam maliyeti 380 milyar doları bulan projenin giderleri, katılımcı ülkelerin uçak talebine uygun oranlarda paylaşılıyor.

107 adet F-35 siparişi veren Türkiye'ye ilk iki uçağın 2018 yılı içinde teslim edilmesi bekleniyor.