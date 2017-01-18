Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul'da nihai zafer ve kurtuluş yaklaştı. Güvenlik güçlerimiz, Musul'un doğusunu ve kent merkezini kurtarma planını başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

"Musul'daki ormanlık alan, saraylar ve kuzey cephesinde az sayıdaki bölgenin geri alınması için operasyonlar devam ediyor." diyen İbadi, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Musul'un batısı için harekat hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı.

İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'un tamamını örgütten geri almak için çalışma yaptığını sözlerine ekledi.