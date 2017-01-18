Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Snowden'in avukatı Anatoliy Kuçerena, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Rusya'daki oturum izninin 3 yıl daha uzatıldığını bildirdi. Kuçerena, Snowden'in Rusya'da 5 yıl ikamet etmesi durumunda yasal olarak Rus vatandaşlığı almaya hak kazanacağını kaydetti.

NSA'nın ABD ile diğer ülkelerde milyonlarca kişinin telefon konuşmalarını kaydederek istihbarat topladığını ortaya koyan belgeleri sızdırarak gündeme gelen Snowden, 23 Haziran 2013'te Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait uçakla Hong Kong'dan Moskova'ya gitmiş, gümrük kapısından geçmeyerek havaalanının transit yolcu bölümünde kalmıştı.

Snowden havaalanından çıkmak ve diğer ülkelere gidebilmek için avukatı vasıtasıyla Rusya'dan geçici sığınma talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren Rusya Federal Göçmen Bürosu, Snowden'e 1 Ağustos 2013'ten geçerli olmak üzere bir yıllığına geçici sığınma hakkı ve Ağustos 2014'ten itibaren yurt dışına çıkış hakkı da tanıyan 3 yıllık oturum izni vermişti.

Snowden kararı Manning'den bir gün sonra geldi

Rusya'nın Snowden hakkındaki kararı, bilgi sızdırdığı için ABD'de cezaevinde bulunan Chelsea Manning ile ilgili ABD yönetiminin kararından bir gün sonra açıklandı.

Gözler Assange'da

Edward Snowden ve Chelsea Manning ile ilgili gelişmelerden sonra gözler Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a çevrildi.

Assange'ın avukatı Melinda Taylor, müvekkilinin 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıl hapis cezası alan Chelsea Manning'in affedilmesi durumunda kendisinin de İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarak yargılanmayı kabul edeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Assange, söylediği her şeyin arkasında duruyor." dedi.