Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD’nin El Bab’a yönelik düzenlediği hava harekatında, koalisyonun bildirdiği DEAŞ hedeflerine atış yapılmadığı, DEAŞ hedefi olabileceği değerlendirilen küçük çaplı hedeflere atış yapıldığı kaydedildi.

GÖSTERMELİK SALDIRI

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, El Bab bölgesine 4 hava saldırısı yaptıklarını açıklamıştı. Askeri kaynaklardan hava harekatına ilişkin edinilen bilgiye göre, ABD’nin El Bab’a yönelik düzenlediği 4 hava taarruzunu silahlı İHA ile gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, ABD’nin koalisyonun bildirdiği DEAŞ hedeflerine değil, DEAŞ hedefi olabileceği değerlendirilen küçük çaplı hedeflere koordine yapılmadan atış yaptığı ifade edildi.

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesine destek vermemesini sert bir dille eleştirmişti.

Çavuşoğlu, " Şimdi biz DEAŞ’e karşı önemli bir mücadele veriyoruz. Fakat son zamanlarda koalisyonun hava desteğini görmüyoruz. Madem DEAŞ ile mücadele etmek için bir koalisyon oluşturduk. Türkiye’de fiziki imkanlar sağladık. Peki niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz

Rakka’dan El Bab’a gelen ilave güç olarak gelen DEAŞ unsurları var. O güzergahlarda koordinatlarını veriyoruz niye vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi?" demişti.