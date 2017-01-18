Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleriyle ilgili olarak gazetecilere konuşan Sean Spicer, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olan General Michael Flynn’in Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kisliak’tan toplantılara katılımla ilgili 29 Aralık’ta davet aldığını hatırlattı. Görüşmelere katılımın mümkün olduğunu kaydeden Trump’ın sözcüsü, şöyle devam etti:

“Benin görüşümce, seçilmiş başkanın Suriye’de yaşananlara dair kaygıları uyarınca onayladığı senaryoda diğer ülkeler ve uluslarla birlikte çalışma isteğimiz açıkça görülüyor.”