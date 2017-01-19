Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki yılın ardından 27 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek olan May, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. Referandum öncesinde Türkiye’nin AB üyeliğine destek veren ancak Brexit kararı sonrasında bunun tam tersini savunan İngiltere artık Türkiye’yi örnek alıyor. İngiltere Başbakanı May bir demecinde Türkiye modelini örnek gösterip “İngiltere, bir AB üyesi olmayan ancak gümrük birliği çerçevesinde AB ile ticaret yapan Türkiye’yi kopya edebilir” demişti. Cameron, Brexit kararı sürecinde Türkiye’nin AB üyeliğinin 3000 yılını bulacağı iddiasını gündeme getirmişti. Buket Güven ANKARA