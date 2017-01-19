Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının iki kara kutusu, inceleme için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gönderildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) uzmanlarının, kargo uçağının Moskova'ya gönderilen kara kutularını kaza nedenini ortaya çıkarmak için inceleyeceği bildirildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) heyeti, dün kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalarına başlamıştı.

Moskova'dan gelen heyete, Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) iki uzmanı, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer de eşlik ediyor.

Ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

Bu arada yetkililer kazada ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı.

Cenazeler Türkiye'ye gönderildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın cenazelerinin Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden edinilen bilgiye göre, uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebattan Dirancı, Öndül ve Koca'nın cenazeleri Türk Hava Yollarına (THY) ait 349 sefer sayılı uçakla İstanbul'a gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren Yükleme Uzmanı Melih Aslan'ın cenaze işlemlerinin sürdüğü ve daha sonra Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.