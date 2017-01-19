Edinilen bilgilere göre, Musul'un 18 kilometre kuzeybatısında bulunan kasaba 2 aya aşkın süredir güvenlik güçleri tarafından kuşatma altında tutuluyordu. Bu sabah itibariyle birlikler, zırhlı araçlar eşliğinde çevre güvenliği aldıktan sonra kasabaya doğru ilerlemeye başladı. Tılkef kasabası, 2014'te terör örgütü DEAŞ, tarafından ele geçirilmişti.
Musul'da iki koldan dev operasyon başladı
19.01.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Ordusu, DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik iki koldan operasyon başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : musul,operasyon,
439301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/439301.aspx
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