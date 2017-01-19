Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Rus savaş uçaklarının DAEŞ terör örgütüne karşı düzenledikleri ortak hava saldırısı Rus basınında övgüyle karşılandı. Terör örgütlerine karşı koordinasyonlu harekatın, diğer ülkelere teröristlerle mücadelede ders olması gerektiği fikri savunuldu.

GAZETELERDEN BAŞLIKLAR

Kommersant gazetesi, operasyonun başarılı şekilde gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Vestnik Kavkaza (VK) haber ajansı da Türk ve Rus savaş uçaklarının bölgede teröristlere karşı ortak operasyonunu olumlu değerlendirdi. Rus ajansı, her iki ülke komutanlığının koordinasyon içinde olduğunu da vurguladı.

Rossiyskaya Gazeta ise Türk ve Rus savaş uçaklarının teröre karşı kanatlarını birleştirdiğini yazdı. Benzer haber ve yorumlar 300'e yakın gazete, televizyon, ajans, radyo ve haber sitesinde yer aldı.

'BÖLGEDE TÜRKLER GİBİ MÜTTEFİKİMİZİN OLMASI BİR ARTI'

Moskovski Komsomolets gazetesi, Rus-Türk askeri işbirliğinin diğer NATO üyesi ülkeleri için örnek olması gerektiğine işaret etti. Gazeteye konuşan Rus askeri uzman Ruslan Puhov şu ifadeleri kullandı: "Türkiye gibi bölgede bir müttefikin olması kuşkusuz bir artı. Türkler kesinlikle bizimle kötü oyun oynamaz." ifadesini kullandı.

'YENİ DÜNYA TARİHİNDE EMSALİ YOK'

Operasyonu yorumlayan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "Burada bir defalık operasyondan ziyade stratejik askeri bir işbirliği söz konusu. Her iki ülke yeni dünya tarihinde emsali olmayan bir askeri işbirliği örneğini sergiledi. Eğer Rusya ve Türkiye ortak düşman karşısında görüş ayrılılıklarının üstesinden gelmeyi başardıysa demek ki diğer ülkeler ile bu yapılabilir" dedi.

'YENİ ABD BAŞKANINA MESAJ'

Moskova Uluslararsı İlişkiler Üniversitesi MGİMO akademisyeni Mihail Aleksandrov da NATO üyesi bir ülkeyle askeri işbirliğinin yapılmasını olumlu değerlendirdi. Rus akademisyen, "Başarılı askeri operasyon ABD yeni Başkanı Donald Trump'a şunu gösterebilir: DAEŞ'e karşı işbirliiği kendi meyvelerini veriyor" yorumunda bulundu.