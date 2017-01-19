Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, İsviçre, Davos’ta düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) konuştu.

Küreselleşmenin sorumlu tutulduğu eşitsizliğin ülkelerde siyasi bölünmelere neden olduğunu belirten May, dünyanın eşi benzere görülmemiş bir zenginlik seviyesine ulaşmasına rağmen çoğu insanın bu durumdan faydalanamadığını hissettiğini söyledi.

May, daha fazla küreselleşmenin insanları korkuttuğuna, pek çok insan için küreselleşmenin iş kaybı ve ücretlerin düşmesi anlamı taşıdığına dikkati çekerek, serbest ticaret ve küresellemenin herkes için çalıştığından emin olunması gerektiğini belirtti.

Serbest piyasa, serbest ticaret ve küreselleşmeyi savunmaya kararlı olduğunu vurgulayan May, "İngiltere, küresel ticarette dünya lideri olacak." yorumunu yaptı.

May, AB’den ayrılma kararıyla İngiltere’nin Avrupa’ya sırtını dönmediğine işaret ederek, "Biz bir Avrupa ülkesiyiz ve Avrupalı mirasımızla gurur duyuyoruz ancak biz her zaman Avrupa’nın ötesine bakan bir ülke olduk." ifadelerini kullandı.