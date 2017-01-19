Çin’de bir alışveriş merkezine giren kadın, cep telefonunu kurcalarken önüne bakmayınca kaza da geliyorum dedi. Dalgın kadın, takılıp girişteki havuza düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın sırılsıklam olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.