Çin’de bir alışveriş merkezine giren kadın, cep telefonunu kurcalarken önüne bakmayınca kaza da geliyorum dedi. Dalgın kadın, takılıp girişteki havuza düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın sırılsıklam olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Cep telefonu yüzünden havuza düştü
19.01.2017 - 23:40 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cep telefonu tutkusu, onu havuza düşürdü.
Etiketler : çin,cep telefonu,havuz,
439502 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/439502.aspx
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