Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözücü Peter Cook, görevi bırakmadan önceki son basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda AA muhabirinin Rusya'dan sonra ABD ve İngiltere uçaklarının da el Bab operasyonuna destek vermesinin ABD ile Rusya arasında Türkiye üzerinden ismi konulmamış bir işbirliği olup olmadığı şeklindeki sorusuna Cook şu cevabı verdi:

"BU, GENİŞ BİR ÇABANIN PARÇASI"

"Türk müttefiklerimiz ve birlikte çalıştıkları güçler DEAŞ'a karşı bir operasyon yürütüyorlar. Koalisyonla yakın koordinasyon devam ediyor. Bu koordinasyonun detaylarına giremeyeceğim ve diğer ülkeler adına konuşamam ama bu DEAŞ'a kalıcı bir mağlubiyet vermek için harcanan geniş bir çabanın parçasıdır."

"EL BAB'DA GÖRDÜĞÜMÜZÜ RAKKA'DA DA GÖRMEK İSTERİZ"

DEAŞ terör örgütüne her taraftan baskı kurulmasının önemine vurgu yapan Cook, birçok ülkenin DEAŞ hedeflerini vurmasıyla ilgili olarak "El Bab'da görmek istediğimiz şey budur. Bunu Rakka'da da görmek isteriz. Bunu Musul'da da görmek isteriz ve Libya da da görmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR BASKI KURULURSA O KADAR İYİ"

Cook, "Bu çaba birçok cephede uygulanmalı. DEAŞ'ın bir yerleri kendisi için güvenli bölge haline getirmesine müsaade edemeyiz. Ne kadar baskı kurulursa o kadar iyi, DEAŞ'ın operasyon yapması, dışarıda saldırı planlaması, işlevselliği daha zor olur ve kalıcı mağlubiyetini daha erken sağlar." ifadelerini kullandı.

DEAŞ YÖNETİCİSİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Cook, Pentagon tarafından DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Enes el Iraki'nin 8 ocak'ta Rakka'ya giderken ABD özel kuvvetlerince gerçekleştirilen bir saldırıda öldürüldüğünü de teyit etti.

Daha önce duyurdukları el Iraki'ye yönelik saldırının sonuçlarını tespit ettiklerini ifade eden Cook, "Irakı DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin en dar halkasının mensubuydu ve örgütün medya ve finansal operasyonlarından sorumluydu" ifadesini kullandı.

El Iraki'nin eskiden El Kaide ile bağlantısının da bulunduğunu söyleyen Cook, "2007'den önce El Kaide'nin Irak'taki propaganda yöneticisi olan el Irakı Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerine karşı saldırıları teşvik ediyordu. Onun ölümü DEAŞ liderlerine gidebilecekleri bir yerlerinin olmadığını hatırlatıyor" dedi.