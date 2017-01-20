Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşlüoğlu, Nutella’nın İtalya’da raflardan toplatıldığı haberlerinin asılsız bir iddiadan ibaret olduğunu belirterek “Ürünümüz hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir. Bu iddianın çıkış noktası İtalyan süpermarket zinciri Coop’un palm yağı içeren kendine ait markalı market ürünlerini raflardan çekmesidir. Coop kendi ürününü çekmesine rağmen Nutella’yı hâlen raflarında satmaktadır. Türkiye’de, İtalya’da ve dünyanın dört bir yanında Nutella ve diğer ürünlerimizin satışı düzenli bir biçimde devam etmektedir” dedi.

TÜRKİYE çok önemli

Türkiye’nin, Ferrero grubunun en çok değer verdiği ülkelerden biri olduğunun altını çizen Gümüşlüoğlu “Fındık ihtiyacımızın çok büyük bir bölümünü Türkiye’den karşılıyoruz. 19. fabrikamızı Manisa’da kurduk... Manisa haricinde 6 üretim tesisimiz daha mevcut... 1.600’u aşkın çalışanımızla Türkiye için üretiyoruz. Nutella Türk fındığının en büyük elçisi çünkü Türk fındığını 100’den fazla ülkede milyonlarca insana tattırıyor. Bu nedenle, Türkiye’de çıkan ve hiçbir temele dayanmayan, ve neredeyse bir karalama kampanyası hâline gelen asılsız haberler bizleri derinden yaralıyor” diye konuştu.