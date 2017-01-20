Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Astana’ya resmen davet edildiğini açıkladı. Lavrov, Moskova’da katıldığı bir programda gazetecilerin, Rusya’nın ABD’yi hangi şartlar altında Astana’ya davet edeceği yönündeki sorusuna “ABD davet edildi bile” cevabını verdi. Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Astana görüşmelerine ABD’nin katılmasına karşı oldukları yönündeki açıklamasının sorulmasını üzerine de “DEAŞ ve En-Nusra hariç herkesi davet ettik. Elbette ABD de bu davetin içerisinde yer aldı” dedi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Tefft ile görüşerek Suriye krizi ve Astana görüşmelerini değerlendirdiği bildirildi.