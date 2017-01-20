Aralarında Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin de bulunduğu bölge  liderlerinden oluşan heyet, Gambiya'ya yapılacak askeri müdahaleyi, Jammeh'e geri  adım atması için süre tanımak adına yerel saatle 12.00'ye kadar ertelediklerini  duyurdu.
 
Heyet, bu süreçte Jammeh'in görevi bırakacağına inandıklarını aksi  halde eski devlet başkanının "Demokrasiyi Sağlama Operasyonu" kapsamında bölgesel  birliklerle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta  yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz  kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.
 
 Görevi, seçimi kazanan Adama Barrow'a dün devretmesi gereken Jammeh,  bunu reddederek üllkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in  anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.
 Barrow ise dün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, Batı Afrika  Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle  devlet başkanlığı yemini etmişti.
 
Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı  ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.