Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'ya göre, antik Palmira (Tedmur) kentini 40 gündür elinde tutan terör örgütü DEAŞ, dün kentteki antik Roma tiyatrosunun ön sahnesini ve tetrapilon anıtını yerleştirdiği patlayıcılarla yıktı. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) insani kriz yaşanan yerlerde uydu görüntüleriyle analiz yapan programı UNOSAT'ın yayımladığı görüntüler, tarihi kentteki yıkımı doğruladı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Direktörü Irina Bokova, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yıkımın savaş suçu oluşturduğunu, Suriye halkı ve tüm insanlık için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. UNESCO, uluslarası toplumu kültürel yok etmeye karşı birlikte durmaya çağırdı.



