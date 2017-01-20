Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Obama çifti Kongre binasından böyle uğurlandıObama çifti Kongre binasından böyle uğurlandıObama çifti Kongre binasından böyle uğurlandıObama çifti Kongre binasından böyle uğurlandı

Yemin töreninin ardından Obama çifti son kez kullandığı Marine One adı verilen Başkanlık helikopteri ile Andrews Hava Üssü’ne hareket etmek üzere Kongre'den ayrıldı.

Barack Obama ve Michelle Obama'yı uğurlayanlar arasında, Trump çiftinin yanı sıra eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile yeni Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de vardı.

Obama çiftinin tatil yapmak üzere Califronia eyaletinin Palm Springs kentine uçacağı bildirildi.

Obama çiftinin, çocuklarının eğitiminden dolayı bir süre daha başkent Washington’da yaşayacağı bildirilmişti.