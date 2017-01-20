Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2009 yılında görevi George Bush'tan devralan ve ikinci kez girdiği seçimi de kazanıp toplamda 8 yıl başkanlık görevini yürüten Barack Obama, başkanlık koltuğunu, seçimleri kazanan Donald Trump'a devretti.

KONGRE BİNASINDAN UĞURLANDI

Yemin töreniyle resmen göreve başlayan ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte Barack ve Michel Obama çiftini Kongre binasından uğurladı.

HELİKOPTERLE BEYAZ SARAY'DAN AYRILDILAR

Uzun süredir gelenek olduğu üzere görevi bırakan ABD başkanları Beyaz Saray'dan askeri helikopterle ayrılıyor. Obama çiftide helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.