Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail parlamentosu Knesset'teki Ortak Arap Listesi Başkanı Eymen Avde, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne'ye istifa çağrısında bulundu.

İsrail Kanal 10 televizyonuna açıklama yapan Avde, İsrail askerlerinin Ummul Hayran'da Yakub Ebu el-Kayan'ı soğukkanlılıkla öldürmesi olayıyla ilgili Ardanne'nin istifasını istedi. Avde, "Gerçek kesinlikle ortaya çıkıyor. Bir baba ve aynı zamanda öğretmen olan Kayan, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ardenne'nin bunca vakit yalan söylediğini dile getiren Avde, Ummul Hayran'da yaşanan olayların aydınlatılması için soruşturma komisyonu oluşturulması çağrısı yaptı.

İsrail askerlerinin, geçen çarşamba günü Necef Çölü'nde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı Araplardan Yakup Ebu el-Kayan ile bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, köydeki ev ve barakaları yıkmıştı.