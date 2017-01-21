Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan ve Sudan deniz kuvvetlerinin katılımı ile gerçekleştirilen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı El-Fulk-2 tatbikatının, Suudi Arabistan hava kuvvetleri komutanı Korgeneral Abdullah Sultan'ın katılımıyla Cidde kentinde düzenlenen kapanış programı ile sona erdiği belirtildi.

Kızıldenizde gerçekleştirilen ve 5 gün devam eden tatbikatın komutanı Koramiral Yaiyd bin Muhammed el-Zehrani, kapanış programında yaptığı konuşmada, hedeflerinin, katılımcı ülkelerin savaşa hazırlık kapasitesini üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Daha önce El-Fulk-1 tatbikatı Sudan'da 2013 yılında gerçekleştirilmişti.