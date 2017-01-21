Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, bugün ABD Başkanlığını devralacak olan Donald Trump'ı İslam karşıtı ve ırkçı söylemleri konusunda uyararak bu tür bir yaklaşımın yıkıcı etkiler doğuracağını belirtti.

Karadaği, ABD'deki devir-teslim törenine saatler kala Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın sadece Müslümanlara değil, başka kesimlere de saldırması, Amerikan toplumunda sıkıntılı sorunları körüklemesi ve ABD'nin geleneksel müttefiklerinin dahi ondan kuşku duyması, Allah'ın Müslümanlara bir lütfudur." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ırkçı çağrılar ve İslam karşıtı söylemleriyle başkan olmasının Amerikalılara fayda getirmeyeceğini, aksine onları böleceğini belirten Karadaği, izlediği ırkçı politikalarla dünyayı felakete sürükleyen Adolf Hitler'e atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Halkların duygularının körüklenmesinin, ırkçı ve bölücü söylemlerin canlandırılmasının etkileri, yıkıcı olacaktır. Naziliğin doğurduğu Hitler bizden uzak değil."

ABD Başkanlığını bugün Barack Obama'dan devralacak olan Trump, seçim kampanyası boyunca İslam karşıtı ve Müslümanların ülkeye sokulmaması yönündeki söylemleri nedeniyle büyük tepki çekmişti.