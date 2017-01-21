Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanzanya Milli Savunma Bakanı Hüseyin Ali Mwinyi, iki günlük resmi ziyaret için yarın Tanzanya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkçe mesaj göndererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'ya hoş geldiniz. Burası sizin ikinci eviniz." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Mwinyi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ülkesinde daha önce de sağlık bakanlığı görevini üstlenen Mwinyi, Tanzanya'dan Türkiye'ye tıp eğitimi için ilk giden kişilerden biri olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Sık sık Tanzanyalı öğrencilere Türkiye'de eğitim almaları tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren Mwinyi, "Türkiye’deki hayat tarzı Tanzanya'dan çok farklı değildi. Bu yüzden Türkiye'de çok güzel vakit geçirdim." dedi.

Marmara Üniversitesinde 1985 ve 1992 yılları arasında tıp eğitimi alan Mwinyi, 2014'ten bu yana ülkesinin savunma bakanlığı koltuğunda oturuyor.

"Ziyaret bir fırsat"

Bakanı Mwinyi, hafta sonu ülkesini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'ya hoş geldiniz. Burası sizin ikinci eviniz." dedi.

Tanzanya'nın Türkiye'yi önemli bir partner olarak gördüğünü kaydeden Mwinyi, iki ülke arasında geliştirilecek iş birliği alanlarından birinin insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Mwinyi, çok sayıda Türk iş adamının Tanzanya'ya geldiğini ve Türk ürünlerinin Tanzanya pazarında görülebildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin bir fırsat olduğuna dikkati çeken Mwinyi, "Siyasi ve ekonomik iş birliği bir arada yürümeli." dedi. Tanzanya hükümetinin şu an endüstrileşme çalışmaları yaptığını belirten Mwinyi, "Türkiye bu anlamda ciddi bir ilerlemeye sahip. Bence ziyaret sonrası çok fazla kişi Tanzanya'ya gelip farklı alanlarda yatırım yapmak isteyecek." dedi.

"Doğu Afrika'nın en istikrarlı ülkelerinden biri"

Mwinyi, Türk kamuoyunun Doğu Afrika’nın en istikrarlı ülkelerinden birinin Tanzanya olduğunu bilmesini istediklerini söyleyerek, "Çok sayıda komşumuz var çatışma içerisinde olan. Ancak Tanzanya bağımsızlığından bu yana istikrarlı. Huzur ve güvenlik çok ciddi bir yarar sağlıyor iş yapmak isteyenler için." dedi.

Darbe girişimi sebebiyle büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Mwinyi, darbenin başarılı olmaması sebebiyle şükrettiklerini söyledi. Dünya ülkelerinin böyle bir olay karşısında her zaman şansa sahip olmadığını ifade eden Mwinyi, "Demokrasinin üstün gelmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın ilk durağı Tanzanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu başlayacak dört günlük Afrika ziyaretinin ilk durağı Tanzanya olacak. Erdoğan'ın, 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin, son yıllarda gelişmekte olan Türkiye-Tanzanya ilişkilerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Türkiye 1979'da açılan ve 1984'te kapatılan Darüsselam Büyükelçiliğini Mayıs 2009'da yeniden açtı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Şubat 2009’da gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında açılan büyükelçilik, o günden beri ülkedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Tanganika ana karası ve Zanzibar adalarından oluşan Tanzanya, cumhuriyetle yönetiliyor. 26 ayrı idari birimden oluşan ülkede devlet başkanı aynı zamanda yürütmenin ve ordunun da başı görevini görüyor. Beş yıllık bir dönem için halkoyuyla seçilen Tanzanya Devlet Başkanı, başbakan ve diğer bakanları ulusal meclis üyeleri arasından atıyor. 2015 yılı Ekim ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı olan John Magufuli, o tarihten bu yana görevini yürütüyor.

Aynı tarihte yapılan parlamento seçimlerinden iktidar partisi CCM (Devrimci Parti) zaferle çıktı.

Özerk yönetime sahip Zanzibar'daki seçimler ise Zanzibar Seçim Komisyonunca (ZEC) usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. 20 Mart 2016'da tekrarlanan Zanzibar'daki seçim iktidar partisi CCM’nin zaferiyle sonuçlandı.

Tanzanya, coğrafi konumu, yeraltı kaynakları, turizmi ve tarıma elverişli alanlarıyla ekonomik anlamda hızlı büyüme ivmesine sahip.

Çok sayıda etnik ve dini farklılığın bir arada yaşadığı, siyasi istikrarıyla dikkati çeken Tanzanya aynı zamanda Doğu Afrika bölgesindeki en fazla yabancı yatırımcı ağırlayan ülke konumunda bulunuyor.