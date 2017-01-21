Roma’nın kuzey doğusunda ve Roma’ya 180 kilometre uzaklıktaki Gran Sasso dağları bölgesinde, 18 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından dağ oteli Hotel Rigopiano’ya çığ düşmüştü. Çığın altında kalanlardan son olarak 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Otel yıkıntısının altında halen mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İtalya'da çığ altında kalan otelden 5 kişi daha kurtarıldı
21.01.2017 - 16:49 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da bir dağ otelinde düşen çığın altında kalanlardan 5 kişi daha kurtarıldı.
Etiketler : italya,çığ,çığ felaketi,
440039 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440039.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER