Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberinde, ABD'nin Ban'ın erkek kardeşi Ban Ki-Sang'ın gözaltına alınmasını istediği, bunun üzerine Güney Kore Adalet Bakanlığının ABD'li yetkililerle resmi olmayan görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin, Vietnam'daki Güney Kore şirketi Keangnam'ın yöneticiliğini yapan Ban Ki-Sang ve oğlu Ban Joo-hyun'un, firmaya ait bir binanın satışı için Ortadoğu'dan kimliği belirsiz bir yetkiliye 500 bin dolar rüşvet vermeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Öte yandan, paranın, yetkiliye ulaşmadan Malcolm Harris adlı bir komisyoncu tarafından harcandığı bildirildi.

Ban'ın yardımcısı konuyla ilgili olarak, eski BM Genel Sekreterinin akrabalarıyla ilgili bir meselenin endişelere yol açmasından ötürü özür diledi.

Kardeş Ban ve oğlu hakkında 11 Ocak'ta New York'ta dava açılmıştı.