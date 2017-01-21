Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'daki gösteriye yarım milyon insanın katılması bekleniyor. Yürüyüşte yer alacak Gösteride yer alacak ünlüler arasında şarkıcı Katy Perry, oyuncu Scarlett Johansson ve komedyen Amy Schumer de var.

Yeryüzünde 2 milyondan fazla kadın, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a karşı yürüyor. Avustralya Melbourne'den başlayan gösteriler ABD'nin başkenti Washington'a uzandı, yürüyüşlere erkekler de katılıyor. Aralarında Kenya, Gana, Filipinler, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Endonezya, Lübnan, Güney Afrika, Arjantin, İspanya, İsveç, İrlanda, Sırbistan, Almanya, İtalya, Çekya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerde kalabalıklar meydanları ve bulvarları doldurdu. Yayınlanan haritada, Antarktika dışında tüm kıtalarda gösterilerin yapıldığı görülüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde başlayan yürüyüşün son durağı ünlü Trafalgar Meydanı'ydı. Londra caddelerinde on binlerce kişi 'Irkçılığa hayır, Trump'a hayır', 'Çöplük Trump' sloganları attı. Gösteriye, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, eşi Saadiya ile birlikte katıldı.

İnsan hakları için yürüyen kadınlar, göçmen ve İslam karşıtı ABD liderini eleştiren pankartlar taşıyor. Pankartlardaki ağırlıklı renkler, gökkuşağından oluşuyor.

İngiliz basını, ülkenin neredeyse her kentinde sokağa çıkan insanların sayısının 100 bini aştığını bildiriyor.

WASHINTON'DA YARIM MİLYON KADIN

Yürüyüşü organize edenler, sosyal medya aracılığıyla insanlara protestoya katılmaları çağrısında bulunuyor. ABD'nin başkenti Washington'daki yürüyüşe 500 binden fazla insanın katılması bekleniyor.

Kalabalıklar, Kongre binası önünde sabahın erken saatlerinde toplanmaya başladı. Gösteride yer alacak ünlüler arasında şarkıcı Katy Perry, oyuncu Scarlett Johansson ve komedyen Amy Schumer de var.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, yüzlerce kadının yürüyüşe katılmak için diğer eyaletlerden uçakla Washington DC'ye uçtuğu görülüyor.

İLK İCRAATI OBAMA'NIN MİRASINI SİLMEK

Dün akşam yemin ederek ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, ilk imzaladığı kararnamelerle Barack Obama'nın bazı politikalarına son verdi.

İlk imzanın atıldığı kararnamelerden biri, seçim kampanyasında sıklıkla gündeme getirdiği 'Obamacare' olarak da bilinen sağlık reformu. Yaklaşık 30 milyon kişinin hayatını etkilemesi beklenen uygulamayı bitirmek için artık federal kurumlar yetkili. Ancak Obamacare'deki bazı düzenlemeler Kongre'de yasalaştığı için nasıl bir yol izleneceği henüz belirsiz.

Obama'nın geçen hafta açıkladığı ve banka kredisiyle ilk kez ev satın alan düşük gelirli ailelerin kredi ücretlerini azaltan karar da Trump'ın ilk icraatları arasında.

Yemin töreninden sadece birkaç dakika sonra Beyaz Saray'ın resmi web sitesi de değişti. Yeni sitede, Trump'ın vaatleri bulunuyor.