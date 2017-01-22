Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, dünyanın gözünün çevrildiği törendeki konuşmasında "Önce Amerika" vurgusu yaptı. Tarihi konuşmada "Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz; Amerikan malı al ve Amerikalıları çalıştır. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız" mesajını veren Trump, Ülkücü Hareketin 1970'lerde kullandığı "Her Şey Türk'e göre,Türk tarafından Türk için" sloganını hatırlattı.