Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taiz'de cuma günü motosiklet kullanan silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu 4 askerin ölmesinin ardından ordu, kentte gece motosiklet kullanmayı yasakladı. Ordudan yapılan açıklamada, bugünden başlamak üzere 19.00-07.00 saatlerinde motosiklet kullanılmasına yasak getirildiği duyuruldu. Yasağın bitiş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi. Kararın, kentte emniyet ve istikrarın hakim olması için komutanların oluşturduğu bir güvenlik kampanyasına üye kişilerin düzenlediği toplantıda alındığı kaydedildi.