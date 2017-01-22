Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişilerin evine düzenlediği bombalı saldırı sonucu ağır yaralanan Polis Şefi Halid Abdeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda evde bulunan biri polis iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Eş-Şebab örgütü ise kendisine ait "Somali Memo" isimli sitede yayınladığı açıklamada, saldırıyı üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.