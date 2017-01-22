175 bin nüfuslu Bougainville adasında meydana gelen depremin yerin 167,5 kilometre altında yaşandığı belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi adada meydana gelen depremin ardından olası tsunami uyarısı yaptı.
Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem
22.01.2017 - 07:54 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 07:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Okyanusya kıtasında bulunan Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,
440142 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440142.aspx
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