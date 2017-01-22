Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir." dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da görev yapan birçok diplomat ve gazetecinin katıldığı davet, İtalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Macar öğrenciler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Kiss, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve Suriye'deki savaşa dikkati çekti.

TÜRKİYE AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Kiss, "Türkiye milyonlarca göçmenin kabul edilmesinde aktif rol üstlenmekte ve terörizmin kendini gösterdiği çeşitli şekillere karşı mücadele sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ TERÖRİZME KARŞI DESTEKLİYORUZ

Türkiye'de son dönemde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için üzüntü ve taziyelerini ifade eden Kiss, "Hisleri paylaşmanın ötesinde terörizmin her şeklini kınıyoruz ve Türk dostlarımızı terörizme karşı mücadelede destekliyoruz." diye konuştu.