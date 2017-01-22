Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyalet yönetimi, Belem'in 16 mahallesinde cuma öğlenden itibaren 24 saatte 24 cinayet işlendiğini açıkladı. Cinayetlerin, 29 yaşındaki askeri polis memuru Rafael da Silva Costa'nın, saldırı şüphelilerini takip ederken çıkan çatışmada başından vurularak öldürülmesinden sonra başladığını bildirilen yetkililer, cinayetlerin Costa'nın ölümüyle ilişkili olabileceğini belirtti.

Belem Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Orlando Salgado, bütün cinayetlerin infaz niteliğinde olduğunu söyledi. Bu durumun farkına vardıklarında suç mahallerinde uzmanlardan oluşan bir görev gücü kurduklarını ifade eden Salgado, otopsi için şu an üç doktor bulunduğunu, üç doktorun daha geleceğini ve cesetleri teslim etmek için çalışmaya başladıklarını kaydetti.