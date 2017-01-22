Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen, Bild am Sonntag gazetesine AB hakkında açıklamalarda bulundu.

''AB ÖLDÜ ANCAK KENDİSİ BİLMİYOR''

Le Pen Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ''AB öldü ancak bunu kendisi henüz bilmiyor. Tüm branşlarda başarısızlığa uğradı. Ekonomik olarak büyüme oldukça yavaş. Sosyal olarak işsizlik ve yoksulluk çok yüksek. Güvenlik konusunda AB kendi sınırlarını korumaktan aciz terörizme bile bizi karşı koruyamıyor.'' dedi.

FRANSA'NIN AB ÜYELİĞİ..

Fransa'nın AB üyeliğinin geleceği konusuna da değinen Le Pen, ''Sınırlar, para, ekonomi ve yargıdan oluşan konulardaki egemenliklerimizi AB'den geri isteyeceğiz. AB 'evet' derse o zaman milletlerden oluşan tek Avrupa'yı kurarız. Ya da hayır derse ben o zaman Fransızlara AB'den çıkmak zorunda olduğumuzu anlatır ve bunu oylatırım'' ifadesini kullandı.