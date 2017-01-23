Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onaylamasını kınadı.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, söz konusu kararı, özellikle de son olarak çıkarılan yerleşim birimlerinin illegal olduğunu vurgulayan 2334 sayılı kararının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) meydan okumak olarak değerlendirdi.

"İsrail'e hukukun üstünde bir devlet gibi davranmayı sona erdirmenin zamanı geldi"

Ebu Rudeyne, BMGK'ya İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü yok etmek için çalışan "Aşırı" olarak nitelendirdiği politikalarına son vermek için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

BMGK'yı yerleşim birimleriyle ilgili son kararını uygulaması için harekete geçirmek amacıyla Arap dünyası ve dost ülkelerle temaslara başlanacağını ifade eden Ebu Rudeyne, "İsrail'e hukukun üstünde bir devlet gibi davranmayı sona erdirmenin zamanı geldi." dedi.