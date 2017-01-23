Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdrahmanov, Suriye’nin BM daimi temsilcisi ve rejimin Astana görüşmelerindeki heyet Başkanı Beşar el-Caferi ile bir araya geldi.

Abdrahmanov, Suriye hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında yapılacak olan görüşmelerin, BM himayesi altındaki Cenevre görüşmelerinin bir sonraki turu için önemli adım olduğunu söyledi.

Suriye’deki insani yardımla ilgili durumun kolaylaştırılması ve Suriye halkına gerekli yardımın verilmesi için Astana'nın çaba gösterdiğine işaret eden Abdrahmanov, Kazakistan’ın ve Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, Suriye’de ateşkesin sağlanması ve krizin siyasi çözümünün bulunmasındaki uluslararası çabalara katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Abdrahmanov’un, Suriye muhalefeti heyetiyle de gerçekleştirdiği görüşmede, Astana'daki Suriye görüşmelerine hazırlık konuları ele alındı.

Suriye rejimi ve muhalefeti heyet başkanları, Suriye’deki silahlı çatışmanın barış yoluyla çözülmesinde sağladığı katkılardan dolayı Kazakistan hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Rixos otelinde başlayacak görüşmelerin salı günü öğleden sonra sona ermesi tahmin ediliyor. Basına kapalı gerçekleşecek görüşmelere rejim ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran, ABD ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın katılması bekleniyor.