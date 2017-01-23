Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesut Barzani'ye yakın yayın yapan BasNews internet sitesi, ABD'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan kuzey Suriye’deki Dırbesiye ile Haseki arasında yeni bir askerî üs kurduğunu duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir kaynağa dayandırılan haberde, yeni ABD üssünün Haseke’nin kuzey batısında Dirbesi- Haseke yolu üzerindeki Tibeyder köyünde kurulduğu belirtildi. Askerî üsse 800 Amerikan komandosunun yerleştirildiği, bu kapsamda SDG'nin güçlerinin bir kısmını bölgeden çektiği ifade edildi. Kaynağın aktardığına göre, kurulan ABD askerî üssünün, Rakka ve Deyre’z-Zor operasyonuna katılan SDG güçlerine destek verme amacı taşıyor. ABD’nin, kuzey Suriye’de petrol bölgesi Rimelan, Ayn İsa ve Kobani’nin Sibat bölgelerinde de askerî üsleri bulunuyor. Sibat köyü ve Rimelan’daki üsler daha çok hava üsleri olarak kullanılyor.