Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma sözü vermesi üzerine, başkenti Kudüs olan Filistin ile 1980’de Kudüs’ü “ebedi” başkent ilan eden İsrail arasındaki çekişme bir kez daha dünya gündemine oturdu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 18 Ekim 2016’da aldığı kararla Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın Yahudilikle bir bağının olmadığını ilan etti.

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, 2016’daki seçim kampanyası sırasında ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacağını vaat etmişti.

BMGK 23 Aralık 2016’da aldığı bir karar ile İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep etmişti.