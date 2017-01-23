Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü DAEŞ ve bölücü terör örgütü PKK'nın yaşattığı tehdidi ortadan kaldırmak, hudut güvenliğimizi artırmak, koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlattığı “Fırat Kalkanı Harekâtı” devam ediyor… Ancak başta ABD olmak üzere koalisyon gücü devletlerin Türkiye'yi yalnız bıraktığı ortaya çıktı. Türkiye'nin koordinatlarını verdiği DAEŞ hedeflerine, ABD'nin ya hiç hava harekatı yapmadığı ya da çok sınırlı harekat gerçekleştirdiği anlaşıldı.

20 KİLOMETREYİ GEÇMESİNİ İSTEMİYORLAR

ABD'nin Türkiye'ye destek olmadığı gibi PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye önemli ölçüde silah, mühimmat desteğinde bulunmasının yaşattığı rahatsızlık da giderek artıyor. Türk askerinin sınırın 20 kilometre derinliğinin ötesine geçmesini istemeyen ABD'nin, istihbarat desteğinde de bulunmadığı bildirildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ RAHATSIZ ETTİ

Erdoğan'ın El Bab'dan sonra Rakka'ya, Menbiç'e gidileceğini açıklaması, YPG ile ilgili açıklamaların ABD'yi rahatsız etti.

RUSYA İSTİHBARATI PAYLAŞIYOR

Türk askerinin, El Bab'da vurulması gereken hedefleri belirlediğini, koalisyon hava güçleri tarafından vurulması için ilgili birimlere rapor verildiğini belirten bir yetkili yaşananları şöyle anlattı: “Verdiğimiz hedefler konusunda ABD işi ağırdan alıyor. Niçin vurmadıkları sorulduğunda değişik gerekçeler öne sürüyorlar. Yani TSK'yı orada iyice yalnızlaştırmak ve El Bab'da uzun süre kalmamızı sağlamlak için hiçbir destek vermiyorlar. Geçen hafta içinde El Bab'a yönelik 4 hava taarruzu bilgisini de büyük bir coşkuyla duyurdular. Oysa aynı gün Rakka'ya 20 hava taarruzunda bulunmuşlardı. El Bab'a hava harekatını bir lütufmuş gibi sundular.”

İSTİHBARATI DA GİZLİYORLAR

ABD'nin DAEŞ hedeflerini vurmadığı gibi, örgütle ilgili elde ettiği istihbaratları Türk askerinden gizlediğini de söyleyen yetkili, “Yani istihbarat akışı yok. Oysa Türkiye elde ettiği her bilgiyi koalisyona aktarıyor. İstihbarat yönünden de yalnız bırakılıyoruz. Rusya ile istihbarat paylaşımı, bilgi akışı ABD'den daha fazla” diyerek tepkisini dile getirdi.