Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan giriş kapısının önünde Magufuli tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Magufuli, yürüyerek Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bahçesinden içeri girdi.

Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları taşıyan vatandaşlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle karşılanan Erdoğan, burada Magufuli ile karşılıklı "tamtam" adı verilen Afrika davulu çaldı.

Erdoğan ve Magufuli, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.