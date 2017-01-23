Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika'nın 45. başkanı Donald Trump, yemin ederek resmen göreve başladı. Yemin töreni öncesinde ailesiyle kendisi için Washington'a gelen binlerce kişiyi selamlayan Trump'ı tam bir güvenlik ordusu korudu.

O AYRINTI YENİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak bu güvenlik ordusuyla ilgili gözlerden kaçan bir ayrıntı yeni ortaya çıktı. Trump, yemin töreni öncesi Washington'da eşi Melania ile arabadan inip kalabalığı selamladığı anda hemen arkalarında gizli servis elemanları ve yakın koruma ekibi vardı. Elleri her an tetikte olan bu görevlilerin olası bir saldırıya karşı hazır bekledikleri ortaya çıktı.

SAHTE KOLLARLA TRUMP'I TAKİP ETTİLER

Trump ve eşi yürürken hemen arkasında gelen gizli servis elemanlarının ellerinde bir gariplik vardı. Hemen hemen aynı pozisyonda duran elleri normal bir insanın yürüyüşünden farklı bir şekilde salınıyordu ya da hiç kıpırdamıyordu. Korumanın, paltosunun altında gizlediği gerçek elinde, tam otomatik bir FN-P90 tüfeği ateşe hazır konumda beklettiği tahmin ediliyor

ELLERİ HEP TETİKTEYDİ!

Görüntüler biraz daha dikkatli izlendiğinde bu gizli servis elemanlarının ellerinin hep tetikte olduğu anlaşılıyor. Trump'ın hemen başucundaki koruma ekibinin sahte kolla Trump'a eşlik ettikleri ortaya çıktı. Gerçek elleri ise olası bir tehlikeye karşı silahlarındaydı.

