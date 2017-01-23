Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Türk diplomatların da yardımıyla, Astana'da Suriyeli silahlı muhalif grupların temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki çatışmaların durdurulması amacıyla askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD'nin katılımıyla Astana'da yapılan toplantıyı değerlendirdi.

Görüşmeler için Astana'da bulunan Mistura'nın, Türk diplomatların da yardımıyla askeri muhalefet temsilcileriyle buluşacağını ifade eden Lavrov, Rusya'nın da görüşmeye katkı sağlayacağını kaydetti.

Askeri muhalefetle Esed rejiminin Astana'da doğrudan görüşmesinin engellenmek istendiğini belirten Lavrov, Astana görüşmelerinin başlıca amacının rejim ve askeri muhalefet arasında uluslararası aracıların yardımıyla doğrudan temas sağlanması olduğunu ifade etti.

Lavrov, Astana görüşmelerinin başarılı olması halinde rejimle diğer tüm gruplar arasındaki müzakerelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.