Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayının başlarında ABD'de yeni bir tartışma başlatıldı. Cumhuriyetçiler, ABD'nin Birleşmiş Milletler'den çıkmasını istiyor.

4 CUMHURİYETÇİ TEKLİF SUNDU

İlk kez 1945 yılında Birleşmiş Milletler'e giren ABD, 6 Cumhuriyetçinin oyu ile yeni bir döneme girebilir.

Teklifin 'Amerikan Egemenlik Restorasyon Yasası 2017' olarak Cumhuriyetçi Michael Rogers tarafından hazırlandığı belirtildi.

TRUMP'IN FİKRİ MERAK EDİLİYOR

Cumhuriyetçilerin bu teklifine ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor. Eğer teklif kabul edilirse, tasarı Donald Trump'ın imzası sonrasında, 2 sene içinde yürürlüğe girecek.