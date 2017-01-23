Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye konulu toplantının ağırlıklı olarak ihtilafın askeri boyutuna odaklandığını, siyasi bir çözümün ise ancak Cenevre görüşmeleri sürecinde sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Steinmeier, Berlin’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Dünya Gıda Programı İcra Kurulu Direktörü Ertharin Cousin ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında Suriye konusundaki soruları yanıtladı.

"ASTANA BİR ARA ADIMDIR"

Almanya’nın da gözlemci olarak Astana görüşmelerine katıldığını belirten Steinmeier, "Astana’daki görüşmeler bir ara adımdır. Astana'da Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye’deki savaşta aktif olan gruplar arasında ağırlıklı olarak askeri konulara ilişkin işbirliği hususları ele alınacaktır.” dedi.

"SİYASİ KARARLAR CENEVRE'DE ALINABİLİR"

Suriye’de bir siyasi çözüm için bölge ülkelerinin masaya oturmasının ve çözüme destek vermesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Steinmeier, bunun Cenevre’deki görüşmelerle sağlanabileceğini savundu.

Steinmeier, “Astana bir ara adım olabilir, çünkü bana göre Suriye’de siyasi bir çözüm yalnızca Cenevre’de, Uluslararası Destek Grubunu’nun katılımıyla sağlanabilir. Zira Suriye’de kalıcı bir barış, Suriye’de yeni bir siyasi perspektif ancak bu ihtilafta rolü olan bölge ülkelerinin, komşu ülkelerinin masaya oturmasıyla olabilir” ifadelerini kullandı.

"BİZ DE MASADA OLMALIYIZ, ÇÜNKÜ BİZE ÇOK SIĞINMACI KAÇIYOR"

Alman Dışişleri Bakanı, AB’nin de çok sayıda Suriyeli sığınmacının kaçtığı bir bölge olması, yakın bir komşu olması nedeniyle de çözüm sürecinde yerini alması gerektiğini ifade etti.